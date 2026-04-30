アラスカ航空は、シアトル〜ローマ線を4月28日に開設した。当初は週4往復を想定していたものの、高い反響を受けて1日1往復に変更した。機材はボーイング787-9型機を使用する。夏期の季節定期便として、10月23日まで運航する。すでに提供しているシアトル〜ソウル/仁川線に次いで、新国際線ビジネスクラス「スイート」を搭載した機材で運航する。アラスカ航空による欧州路線は初就航となり、5月21日にはシアトル〜ロンドン/ヒースロ