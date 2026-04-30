青木瀬令奈のコーチ兼キャディを務める大西翔太が、好調な選手や注目選手の強さのヒミツを解説、女子ツアーでの流行など現場からのホットな情報をお届けする。今回は「KTT杯バンテリンレディス」でツアー最少記録更新となる1ラウンド「18」パットをマークした鈴木愛の練習を見た。【連続写真】たしかに五角形をキープして体の大きな筋肉で打っている◇「KTT杯バンテリンレディス」の第2ラウンドはアウト、インともに「9」で計「18