サッカーJ1ファジアーノ岡山はきのう（29日）アウェーで名古屋グランパスと対戦しPK戦の末、勝利しました。 前節、連敗から抜け出したファジアーノ岡山。2位の名古屋を相手に前半をスコアレスで終えます。試合が動いたのは後半20分。コーナーキックから押し込まれ先制を許します。追いつきたい、ファジアーノは後半終了間際にコーナーキックを獲得。キッカーの小倉