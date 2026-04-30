金づちのようなもので少年らを殴打した44歳の男を公開手配です。全国に公開指名手配された高林輝行容疑者は、きのう午前7時20分ごろ、東京・福生市の路上で、金づちのようなもので少年を殴りつけ、殺害しようとした疑いがもたれています。高林容疑者は、「うるさい」といいながら少年らを襲い、駆け付けた警察官らにも農薬のようなものを吹きかけ、少年に重傷を負わせるなど警察官らあわせて5人にケガをさせて現在も逃走を続けてい