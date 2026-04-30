5月4日は「しらすの日」。5月は全国的にしらす漁が盛んになる時期で、「しらす」の「し」を「4」に見立てて制定されました。春のしらすは細かく雪のようにふわふわで、あっさりとした上品な旨みと甘みが特徴。そんな旬のしらすをさまざまな料理で味わってみませんか？サラダからパスタまで、しらすのおいしいレシピをご紹介します！しらすのおいしさをさまざまな料理で味わおう！茹でキャベツとしらすとゴマのサラダ出典：https://