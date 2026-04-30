「ヤクルト０−２阪神」（２９日、神宮球場）ルーキーが手負いの虎を救った。阪神ドラフト３位・岡城快生外野手（２２）が「２番・左翼」でプロ初スタメン出場し、三回に決勝の先制適時二塁打を放った。前日、自打球で途中交代した中野の“代役”で、左中間にプロ初安打＆プロ初適時打＆初打点をマーク。高橋の３度目完封勝利に貢献し、チームは１日で首位に返り咲いた。◇◇球団マネジャーから伝えられた「今日、急