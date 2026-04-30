●ドジャース2−3マーリンズ○＜現地時間4月29日ドジャー・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが接戦に競り負け、本拠地3連戦を負け越し。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、無安打ながら3四球を記録した。マーリンズ先発はWBCドミニカ共和国代表、2022年にはサイ・ヤング賞に輝いた右腕アルカンタラ。初回の第1打席はカウント1-2から内角低め膝元に食い込むスライダーで空振り三振を喫した。