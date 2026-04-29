「巨人４−２広島」（２９日、東京ドーム）巨人のドラフト１位左腕、竹丸（鷺宮製作所）が６回６安打２失点で両リーグトップに並ぶ４勝目を挙げた。６イニングは開幕投手に抜てきされたプロ初登板の３月２７日・阪神戦と並ぶ自己最長。もう１イニングいきたかったかと問われると「それはあります。多分まだ１００（球）いってなかったと思うんで。もう１イニングくらいかな、それか打席が回るくらいかなと思ってたんで。いけ