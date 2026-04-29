親の急な体調不良や介護をきっかけに実家へ戻り、結婚後も家族で支え合いながら“ダブルケア”の生活を送るケースも少なくありません。All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。今回は、和歌山県和歌山市在住・39歳男性のエピソードを紹介します。【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】回