7月期から2クール連続で放送されるTBS系日曜劇場「VIVANT」（日曜午後9時）続編の公式SNSに29日、意味深なイラストが投稿された。番組公式X、インスタグラム、TikTok（ティックトック）に同時にアップされたのは、長い髪を後ろで結んだ女性が、赤ワインの入ったグラスを手に立っているイラスト。23年7月期放送の「VIVANT」で二階堂ふみ（31）が演じた医師、柚木薫にも似ており、各SNSでは「誰？」「新キャラなのか気になります」「