元放送作家で、現在はファンド会社の代表を務めている鈴木おさむさんが4月29日、自身のXを更新。胃腸炎で体調が悪化し、救急外来に来たことを明らかにしました。【写真を見る】【 鈴木おさむ 】体調不良で救急外来へ「身体しんどくて、１日が長い！！」27日には『無呼吸睡眠検査』で“チューブ姿”投稿も鈴木さんは、「熱がまた上がってきたので、今、救急外来に！インフル、コロナではなく、胃腸炎とのことで。身体しんどくて、