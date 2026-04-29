◇プロ野球 セ・リーグ 阪神 2-0 ヤクルト(29日、神宮球場)阪神の郄橋遥人投手が今季3度目の完封勝利。ヒーローインタビューでは「うまくいきすぎ」とここまでの登板を語りました。試合前時点で防御率0.38だった郄橋投手は前回から中16日でのマウンド。序盤から圧巻の投球を見せ、9回110球、3被安打、7奪三振、無四球、無失点。わずか打者28人で完封勝利を収めました。今季早くも3回目の完封勝利に「うまくいきすぎで