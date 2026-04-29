◆春季高校野球兵庫県大会▽準々決勝高砂３―１篠山産（２９日・ウインク姫路球場）高砂が篠山産に勝利し、１９８９年以来、３７年ぶりの４強に進出した。背番号１０の左腕・前田航佑（３年）が５安打１失点、ジャスト１００球で完投勝利。時岡脩平監督（３５）は「テンポ良く、浅いカウントで打ち取ってくれた。１００点満点」と称えた。昨秋までは背番号１のエースで主将の杉山龍作（３年）に負担がかかっていた。「杉山