岩手県大槌町の山林火災は発生から8日目をむかえました。いまだ鎮圧にはいたっていませんが、29日午後に一部地区を除き、避難指示が解除されました。現地の様子を伝えます。避難指示が解除された大槌町吉里吉里地区からお伝えします。住宅が多くたちならんでおり、そのすぐ裏手の山は一面真っ黒になってしまっています。今はもう煙などもなく落ち着いた様子ですが、民家のすぐそば、数十メートルの位置まで火が迫っていたというこ