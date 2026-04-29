宇宙空間で使用できるトイレの仕組みがどのように進化してきたのかについて、起業家・投資家のマチェイ・ツェグウォフスキ氏が解説しています。Let's talk space toilets! - by Maciej Cegłowskihttps://mceglowski.substack.com/p/lets-talk-space-toiletsSpace toilet - Wikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/Space_toilet宇宙でのトイレは全く快適とはほど遠いもので、宇宙飛行士たちは「できる限り宇宙でトイレに行か