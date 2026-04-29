大型外野手として期待される岡城が、プロ初タイムリーを放った（C）産経新聞社阪神は4月29日のヤクルト戦（神宮）で若い力が躍動した。スタメンでは前日自打球が当たった中野拓夢が外れる中、「8番・二塁」で入った熊谷敬宥が守備でファインプレーを見せる。【動画】セカンドを守った熊谷が逆シングルからのジャンピングスロー、好守でチームを救った2回先頭のドミンゴ・サンタナの打席、二遊間の深い打球に熊谷が逆シングル