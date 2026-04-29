劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』へとつながる前日譚として4月11日に放送された、TVアニメ『名探偵コナン』の第1197話「旋風のコスプレライダー」。同エピソードでは、声優の高木渉が“1人4役”をこなしたことも大きな話題を呼んだ。 参考：劇場版『名探偵コナン』のキーマン？“隠れ有能キャラ”小嶋元太の活躍を振り返る そこで今回は、同作を代表する“兼ね役声優”高木の偉大さについて振