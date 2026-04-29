映画監督の大森一樹さん（２０２２年、７０歳で死去）が構想しながら、病気で亡くなり撮影できなかった映画「幕末ヒポクラテスたち」が５月８日から公開されるのを前に、主演の佐々木蔵之介さんや緒方明監督らが２５日、東映太秦映画村と東映京都撮影所（いずれも京都市右京区）で試写会の舞台あいさつやトークイベントに登場し、作品の見どころや時代劇の魅力を語った。（矢沢寛茂）府立医科大のＯＢで医師免許を持つ大森さん