29日午前0時20分ごろ、沖縄県・石垣島北方の排他的経済水域（EEZ）で海洋調査をしていたとみられる中国船がEEZを出た。第11管区海上保安本部（那覇）が確認し、発表した。15日午後0時半ごろに、この中国船がワイヤのような物を海中に延ばしているのを巡視船が発見し、中止を要求していた。11管によると、海洋調査とみられる行動を見つけたのは石垣島北方約75キロの海域。「同意のない海洋の科学的調査は認められない」と無線で