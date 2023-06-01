3人組グループ・NEWSの増田貴久が28日、2度目のソロコンサート『増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽』を東京ガーデンシアターで開催。名曲カバーと“喜怒哀楽”で織りなす世界で8000人を魅了した。（以下、ネタバレを含みます）。【ライブ写真】スタンドマイクに囲まれて熱唱する増田貴久増田は8日に自身初のカバーアルバム「増田貴久のカバー」をリリースした。ライブは、思い入れのある楽曲や歌い継がれる名曲のカバー、自身のオリ