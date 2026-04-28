BALLISTIK BOYZの砂田将宏が主演する日本テレビの深夜単発ドラマ『AIに話しすぎた男』(29日25:35〜)の制作発表会見で、“台本流出”を追及するフリー記者がスタッフに強制退出させられる一幕があった――。会場が一時騒然となったが、これはドラマと連動するARG(代替現実ゲーム)を告知するための寸劇。砂田も内山昂輝も一瞬ぼう然とする仕掛けで、現実とフィクションが交錯する新たな体験型エンターテインメントの幕開けを印象づけ