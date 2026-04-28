「公推協杯全国若手落語家選手権」の第3回予選で1位になった三遊亭ぐんまさん（中央）。（左端から）桂源太さん、春風亭朝枝さん、（1人おいて）鈴々舎美馬さん、古今亭雛菊さん＝28日夜、東京都品川区落語界で輝きを放つ若手が実力を競う「公推協杯全国若手落語家選手権」（共同通信社など主催）の第3回予選が28日、東京都品川区で開かれ、観客と審査員による投票の結果、1位は「土底の英雄」を演じた三遊亭ぐんまさんに決