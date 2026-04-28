お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘さんが、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。念願の「ランクル60」の納車を迎え、カスタム内容を公開しました。先日、アップした動画で、尾形さんは、妻・あいさんに、この「ランクル60」を紹介し「なんとか買ってください！550万！なんとかお願いします！」と、土下座でお願いしていました。 【写真を見る】【 パンサー・尾形 】 「ランクル60」納車に大興奮「かっこいいね！！