【モデルプレス＝2026/04/28】お笑いコンビ・令和ロマンのくるまが28日、都内で開催されたLUUP × yutori「9090」× 令和ロマン初のコラボ企画＆特別ラッピング車両のお披露目会に出席した。【写真】M-1二連覇31歳芸人、“死神”姿で登場したLUUPお披露目◆「9090×令和ロマン」オリジナルデザインのLUUP登場株式会社 Luupは、株式会社 yutoriが展開するブランド「9090（ナインティナインティ）」、およびくるまとタッグを組み、20