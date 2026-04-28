【RMZ-022 ムラサメライガー】 5月 予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、アクションプラモデル「RMZ-022 ムラサメライガー」が5月に予約受付を開始する。 本商品はアニメ「ゾイドジェネシス」の主役機「ムラサメライガー」をリアライズモデルシリーズで立体化したもの。ライオン型ゾイドのシルエットに