シャープは5月28日、同社初となるハンディファン「プラズマクラスターオウルフローハンディファン『PJ-HS01』」を発売する。市場想定価格は9900円前後。●すべての世代が使える製品づくり 発火リスクを抑えた高い安全性を追求4月22日にメディア向けの発表会が開かれ、登壇したプラズマクラスター・ヘルスケア事業部 国内PCI商品企画部 部長 花房浩章氏は、新製品について「サーキュレーターで培ったノウハウを応用したプラズマ