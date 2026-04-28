阪神は神宮でヤクルト3連戦を行う。昨オフに現役ドラフトでヤクルトから移籍加入した浜田にとっては初の古巣本拠地凱旋となる。春季キャンプ中の2月8日、日本ハムとの練習試合（名護）の4回、チーム対外試合初本塁打となる左越えソロで虎デビューを飾ったが、開幕後は6度の代打起用すべてで空振り三振。そろそろ「当たり」がほしい。ちなみに野手の連続打席三振の最多は9で06年鉄平（楽）、22年鵜飼（中）、23年佐藤直（ソ）の