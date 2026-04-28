多くの地域でスギ花粉やヒノキ花粉の飛散がピークを過ぎた一方、黄砂の飛来が本格化しています。黄砂が飛来すると、体にどのような影響を及ぼす可能性があるのでしょうか。なのはな耳鼻咽喉科（水戸市）院長で、耳鼻咽喉科専門医の境修平さんに聞きました。【要注意】「えっ…ダメなの！？」これが「黄砂」対策に向かない“意外なグッズ”です！砂だけじゃない「複合汚染粒子」の恐ろしさQ.そもそも、黄砂とはどのような物質な