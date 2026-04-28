テレビ朝日系『プラチナファミリー＆火曜の良純孝太郎 合体SP』が28日午後7時から放送される（※一部地域を除く）。【写真】すごい！岩倉具視の子孫・正和さんが働く法律事務所小泉孝太郎と高嶋ちさ子がMCを務める前半の『プラチナファミリー』では、明治維新の立役者、岩倉具視の子孫・正和さんに密着する。坂本龍馬など多くの偉人に慕われ、明治政府の発足に大きく貢献、さらに1951年には500円札の肖像画となった岩倉具視。