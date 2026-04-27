漫画『約束のネバーランド』の番外編読切が「週刊少年ジャンプ」に掲載されることが発表された。掲載は2026年夏を予定している。あわせてネームの一部が公開された。【画像】公開された『約束のネバーランド』番外編読切のネーム同作は、2016年から20年まで『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載された原作・白井カイウ氏、作画・出水ぽすか氏による人気漫画。孤児院で平穏に暮らす少年少女たちが、孤児院が自分たちのことを「