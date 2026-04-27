2026年4月27日、奈良県奈良市にて「奈良監獄ミュージアム by 星野リゾート」(以下、奈良監獄ミュージアム)が開館。「美しき監獄からの問いかけ」をコンセプトに、重要文化財「旧奈良監獄」が生まれ変わる。【写真特集】奈良監獄ミュージアムに潜入！内覧会レポートを見る旧奈良監獄は、日本の近代化の象徴として築かれた「明治五大監獄」(※)の一つで、そのうち唯一現存する貴重な施設。今回は「星野リゾート」の保存活用事業の一