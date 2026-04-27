高市総理大臣は参議院予算委員会の集中審議で、イラン情勢を受けた国民へのエネルギー使用の節約要請について否定的な考えを示しました。国会記者会館から、フジテレビ政治部・高橋洵記者が中継でお伝えします。総理周辺は節約要請について、「経済の負の側面をしっかり考えないといけない」と話しており、高市総理は、国会で「経済・社会活動を止めるべきではない」と否定的な見解を示しました。高市総理：燃油とかについても、使