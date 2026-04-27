ダンサーで俳優の森山未來が２７日、兵庫・神戸文化ホールで舞踊公演「ＳＴＩＬＬＬＩＦＥ―スティル・ライフ―」兵庫公演のＰＲ取材会に出席した。現代の舞台芸術界で最も注目を集める演出家・振付家の一人、アラン＝ルシアン・オイエンが書き下ろしたダンス作品。２０２４年に神戸での滞在制作を経て世界初演されたものが、いよいよ今年日本ツアーが実現する。森山は「今回また日本にようやく２年経ってツアーを回れると