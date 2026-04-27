香川県庁 香川県は、5月1日から10月31日までクールビズを実施します。 県は適切な空調管理やこまめな消灯など、省エネルギー対策に取り組んでいます。その一環として、服装を工夫することで適切に冷房を使用して快適に勤務するため、ノーネクタイやノー上着といった軽装を推奨します。 このほかにも、照明機器などの節電の徹底や公用車を使う際のエコドライブの実施など、省エネルギー対