山梨県山中湖村の住宅火災現場＝27日午前11時50分27日午前1時35分ごろ、山梨県山中湖村山中の坂本熊八さん方で「自宅が燃えている」と119番があった。富士吉田署や地元消防によると、木造2階建ての元民宿兼住宅が全焼し、焼け跡から80代の男女とみられる2人の遺体が見つかった。署は遺体の身元と出火原因を調べる。現場は山中湖近くの民宿が集まるエリア。警察車両の赤色灯