【信濃 待の銀輿Ver.】 発売日・価格：未定 参考価格：999元 海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「信濃 待の銀輿Ver.」の彩色見本画像を公開した。日本での発売日や価格は未定。 本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」より、重桜に所属する空母「信濃」のレースクイーンの着せ替え「寝待の銀輿」の姿を1/7