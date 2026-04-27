AI企業のAnthropicがアメリカ・サンフランシスコにあるオフィスで働く従業員向けにマーケットプレイスを作成し、「人間の代わりにClaudeに買い付け、販売、交渉を行わせる」という実験を行いました。実験は「Project Deal」と名付けられています。Project Deal: our Claude-run marketplace experiment | Anthropic \ Anthropichttps://www.anthropic.com/features/project-dealNew Anthropic research: Project Deal.We created a