女優の戸田恵梨香が２６日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・午後１０時）に出演。出産後、初のドラマ出演となる２７日配信開始のＮｅｔｆｌｉｘドラマ「地獄に堕ちるわよ」への思いを明かした。２０２０年に俳優・松坂桃李と結婚。２３年の第１子出産後、初のドラマ出演で２０２１年に亡くなった人気占い師・細木数子さんを演じた戸田。「子育ては初めての経験なので、このタイミングで私は仕事に復帰していいのかな