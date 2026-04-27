キーエンスが大口の買い注文で切り返し急、気配値で始まる人気となった。中段でサポートラインとなっていた５日移動平均線をマドを開けて上放れる格好に。ＦＡ用各種センサーや測定器・制御機器などの開発・製造大手だが、国内外で抜群の商品競争力を誇っている。北米や中南米、中国を含むアジア地域でセンサーの販売が絶好調に推移しており、前週末２４日取引終了後に発表した２６年３月期決算は売上高