川崎重工のサポーティングゲーム…1年ぶりの登場

■阪神 1ー0 広島（26日・甲子園）

モデルのトラウデン直美さんが26日、甲子園で行われた阪神-広島戦の始球式に登場した。ショートパンツ姿でマウンドに上がると、長い手足を生かした豪快な投球を披露。その美貌と力強い投球にファンも大興奮だった。

この日は川崎重工のサポーティングゲームとして開催され、同社のCMに出演中のトラウデンさんが大役を務めた。阪神カラーであるイエローのインナーに白のショートパンツを合わせた爽やかな出で立ちでマウンドへ。

大きく左足を蹴り上げ、力強いフォームからボールを放ったが、惜しくも捕手の手前でワンバウンド。本人は悔しそうな表情を浮かべたが、聖地からは温かい拍手が送られた。

京都出身の才女として知られるトラウデンさんは、昨年7月15日の中日戦でも始球式を務めていた。当時は自身の名前から「TORA 703（なおみ）」と入った特別ユニホームを着用し、自身のSNSで「夢のようなひとときでした！」と振り返っていた。前回はワンバウンド投球に終わりリベンジを誓っていたが、今回も惜しくもノーバウンドとはならなかった。

SNS上では、その抜群のスタイルと美貌に注目が集まった。「トラウデンちゃんお人形さんみたいやった」「細い!」「べっぴんさん」「勝利の女神」「ユニホーム似合いすぎ!」「トラウデンさん綺麗です」「今日で好きになりました」「可愛すぎないか」「綺麗すぎて二度見した」といったコメントが並んだ。（Full-Count編集部）