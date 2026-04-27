「阪神１−０広島」（２６日、甲子園球場）広島が今季４度目の完封負けを喫した。天敵・大竹に対し、新井貴浩監督（４９）は２番に辰見を起用するなど打線を変更したものの、緩急を使った投球に翻弄（ほんろう）された。得点圏に走者を置いた場面は、七回の一度だけで、引き分けを挟み４度目の３連敗となり、借金は今季ワーストの７。最下位・中日とのゲーム差は１・５に縮まった。甲子園のスコアボードに、九つの「０」が並