チャットGPTのロゴ（ロイター＝共同）

今年実施された東大と京大の入学試験問題を生成人工知能（AI）「チャットGPT」に解かせると、合格者の最高得点を上回り「首席合格」を果たしたことが27日、AIベンチャーのライフプロンプト（東京）の分析で分かった。最難関の東大理科3類の最高点より50点高かった。数学は満点。2024年の東大入試では全科類不合格だった。通称「チャッピー」はわずか2年でトップ合格を果たした。

米オープンAIの「チャットGPT―5.2シンキング」を使い、東大、京大の2次試験の前期日程を解かせた。問題を画像データにしてAIに入力した。解答は記述式を含むため、大手予備校の河合塾の講師に採点してもらった。大学入学共通テストもAIに回答させ合計した。

東大の結果は計550点満点のうち、AIは文系の文科1〜3類が452点、理系の理科1〜3類が503点を取った。東大が発表した合格最高点は、文系が文科3類の434点、理系が理科3類の453点。AIがともに最高点を上回った。

今年の数学の問題は難解だったがAIは満点を獲得。英語も9割得点した。一方で世界史などの論述問題は不得意で得点は2.5割だった。