【モデルプレス＝2026/04/26】元日向坂46で女優の佐々木美玲が4月25日、自身のInstagramを更新。イベントのオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】26歳元日向坂「色白美脚」と話題の私服ショット◆佐々木美玲、タイトスカートから美脚スラリ佐々木は「カレンダーお渡し会に来てくださった皆様ありがとうございました。みんなの笑顔が見られて嬉しかった〜！！」とつづり、写真を複数枚投稿。25日に行われたカレンダーお渡