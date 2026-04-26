毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「オクニョ 運命の女（ひと）」（主演 ：チン・セヨン 全51話）を放送中！「テレ東プラス」では、4月27日（月）〜5月1日（金）放送、第17話〜第21話のあらすじを紹介する。【公式サイト】韓国ドラマの情報が満載！「テレ東韓国ドラマポータル」】【4月27日（月）放送 第17話】オクニョはソン・ジホンに会い、彼の祖父がパク・テスであり、その命を奪ったのがユン・ウォニョンだと伝え