韓国ドラマ「オクニョ 運命の女（ひと）」第17話〜第21話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「オクニョ 運命の女（ひと）」（主演 ：チン・セヨン 全51話）を放送中！
「テレ東プラス」では、4月27日（月）〜5月1日（金）放送、第17話〜第21話のあらすじを紹介する。
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【4月27日（月）放送 第17話】
オクニョはソン・ジホンに会い、彼の祖父がパク・テスであり、その命を奪ったのがユン・ウォニョンだと伝える。オクニョは署長に、囚人たちが外で働くことで典獄署（チョノクソ）の収入を得ることを提案。塩作りを考えるが、チョン・ナンジョンが取り引きを独占していると知る。
一方、王の明宗（ミョンジョン）は、ユン・ウォニョン夫妻の横暴ぶりを罰するべきだと母の文定（ムンジョン）大妃（テビ）に訴える。
【4月28日（火）放送 第18話】
オクニョはチョンドンからの知らせで、母の形見と同じ指輪を持っていた元女官に1人で会いに行く。殺された母のことを話し、なにか心当たりがないかと尋ねると…。
オクニョは自分の母親について調べていることをユン・テウォンに打ち明ける。息子ユン・テウォンから、塩の取り引きの入札が公平に行われるよう口利きを頼まれたユン・ウォニョンは…。
ソン・ジホンは父に、ユン・シネとの縁談を考え直したいと告げる。
【4月29日（水・祝）放送 第19話】
オクニョは、軍に塩を納められたのは、王の密使を名乗っている明宗（ミョンジョン）が力になってくれたとユン・テウォンに話す。ユン・テウォンはオクニョが密使の男と親しげなのが気に入らず、用事がないならもう会うなと忠告。
そんなとき、明宗が再び密使を装いオクニョを呼び出す。護衛を遠ざけた明宗がオクニョと2人だけで話をしているところに、突然、オクニョを狙うチョン・ナンジョンの手下たちが襲いかかる。
【4月30日（木）放送 第20話】
贈収賄の罪で捕らえられてしまったオクニョやユン・テウォンたち。チョン・ナンジョンの娘シネは、ソン・ジホンとの破談のショックで寝込んでしまう。
激怒したチョン・ナンジョンは、ソン・ジホンに必ず代償を払わせると誓う。さらに破談に関係したとにらんだオクニョへの怒りを募らせ、この機会に重罪人に仕立てて追放しようとたくらむ。
【5月1日（金）放送 第21話】
ソン・ジホンの訴えで、オクニョの裁きは3日後にやり直すことになる。そのことを知ったチョン・ナンジョンは、オクニョをかばって邪魔をしたソン・ジホンを呼びつける。
ユン・テウォンは、自分が軽い刑で済んだのはコン・ジェミョンがチョン・ナンジョンと取り引きをしたためだと知り、憤慨する。自分たちの商団がチョン・ナンジョンの配下になると知って、出て行くと言いだす。
やがて、ソン・ジホンがオクニョの取り調べを始める。
キャスト
オクニョ：チン・セヨン
ユン・テウォン：コ・ス
文定(ムンジョン)大妃(テビ)：キム・ミスク
ユン・ウォニョン：チョン・ジュノ
演出・脚本
【演出】
チェ・ワンギュ
【脚本】
イ・ビョンフン
チェ・ジョンギュ
「テレ東プラス」では、4月27日（月）〜5月1日（金）放送、第17話〜第21話のあらすじを紹介する。
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【4月27日（月）放送 第17話】
オクニョはソン・ジホンに会い、彼の祖父がパク・テスであり、その命を奪ったのがユン・ウォニョンだと伝える。オクニョは署長に、囚人たちが外で働くことで典獄署（チョノクソ）の収入を得ることを提案。塩作りを考えるが、チョン・ナンジョンが取り引きを独占していると知る。
一方、王の明宗（ミョンジョン）は、ユン・ウォニョン夫妻の横暴ぶりを罰するべきだと母の文定（ムンジョン）大妃（テビ）に訴える。
【4月28日（火）放送 第18話】
オクニョはチョンドンからの知らせで、母の形見と同じ指輪を持っていた元女官に1人で会いに行く。殺された母のことを話し、なにか心当たりがないかと尋ねると…。
オクニョは自分の母親について調べていることをユン・テウォンに打ち明ける。息子ユン・テウォンから、塩の取り引きの入札が公平に行われるよう口利きを頼まれたユン・ウォニョンは…。
ソン・ジホンは父に、ユン・シネとの縁談を考え直したいと告げる。
【4月29日（水・祝）放送 第19話】
オクニョは、軍に塩を納められたのは、王の密使を名乗っている明宗（ミョンジョン）が力になってくれたとユン・テウォンに話す。ユン・テウォンはオクニョが密使の男と親しげなのが気に入らず、用事がないならもう会うなと忠告。
そんなとき、明宗が再び密使を装いオクニョを呼び出す。護衛を遠ざけた明宗がオクニョと2人だけで話をしているところに、突然、オクニョを狙うチョン・ナンジョンの手下たちが襲いかかる。
【4月30日（木）放送 第20話】
贈収賄の罪で捕らえられてしまったオクニョやユン・テウォンたち。チョン・ナンジョンの娘シネは、ソン・ジホンとの破談のショックで寝込んでしまう。
激怒したチョン・ナンジョンは、ソン・ジホンに必ず代償を払わせると誓う。さらに破談に関係したとにらんだオクニョへの怒りを募らせ、この機会に重罪人に仕立てて追放しようとたくらむ。
【5月1日（金）放送 第21話】
ソン・ジホンの訴えで、オクニョの裁きは3日後にやり直すことになる。そのことを知ったチョン・ナンジョンは、オクニョをかばって邪魔をしたソン・ジホンを呼びつける。
ユン・テウォンは、自分が軽い刑で済んだのはコン・ジェミョンがチョン・ナンジョンと取り引きをしたためだと知り、憤慨する。自分たちの商団がチョン・ナンジョンの配下になると知って、出て行くと言いだす。
やがて、ソン・ジホンがオクニョの取り調べを始める。
キャスト
オクニョ：チン・セヨン
ユン・テウォン：コ・ス
文定(ムンジョン)大妃(テビ)：キム・ミスク
ユン・ウォニョン：チョン・ジュノ
演出・脚本
【演出】
チェ・ワンギュ
【脚本】
イ・ビョンフン
チェ・ジョンギュ