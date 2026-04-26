あなたは読めますか？突然ですが、「蝸牛」という漢字読めますか？梅雨の時期に見かけるお馴染みの生き物ですが、漢字二文字をパッと見て、スラスラと読める方は意外と少ないかもしれません。気になる正解は……「かたつむり」でした！蝸牛（かたつむり）とは、陸上に住む巻貝の総称です。「蝸」という字はそれ自体でカタツムリを意味し、「牛」の字は、角（触角）を突き出してゆっくり歩く姿が牛に似ていることから付けられたと言