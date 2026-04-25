【ハムコイ-ハムスターに転生した僕と三姉妹の甘々な日々】 7月 発売予定 価格：未定 講談社ゲームラボと写真週刊誌「FRIDAY」は、PC（Steam/Epic Games Store/DLsite）用恋愛シミュレーション「ハムコイ-ハムスターに転生した僕と三姉妹の甘々な日々」を2026年7月に発売する。価格は未定。 本作は、「ハムスター」に転生してしまった主人公が、