【ハムコイ-ハムスターに転生した僕と三姉妹の甘々な日々】 7月 発売予定 価格：未定

講談社ゲームラボと写真週刊誌「FRIDAY」は、PC（Steam/Epic Games Store/DLsite）用恋愛シミュレーション「ハムコイ-ハムスターに転生した僕と三姉妹の甘々な日々」を2026年7月に発売する。価格は未定。

本作は、「ハムスター」に転生してしまった主人公が、幼馴染の美人三姉妹に飼われ、実写の臨場感たっぷりに甘やかされるという斬新なコンセプトの実写恋愛シミュレーションゲーム。ヒロインとなる三姉妹を演じるのは、都丸紗也華さん、高鶴桃羽さん、池本しおりさんのグラビアアイドル3名。

プレーヤーは、ケージの中から、あるいは彼女たちの手の上から、ハムスターの視点で三姉妹とのドキドキな同居生活を体験することになる。

リリースに先駆け、6月に開催される「Steam Nextフェス」への参加も決定している。

ハプニングを乗り越え、ついにリリースへ！ 海外メディアでも大きな話題に

【ハムコイ-ハムスターに転生した僕と三姉妹の甘々な日々】

本作は昨年の初報発表時、その奇抜なコンセプトにより国内外で瞬く間に注目を集めた。世界最大級のゲーム・eスポーツメディア「Dexerto」など、10か国以上で記事として取り上げられ、「日本のクレイジーな実写ゲーム」としてグローバルな反響を呼んだ。日本国内でも「野田クリの野望」（東京MX）で特集が組まれている。

その後、一時的にSteamストアページが削除されるというハプニングに見舞われたが、今回無事にリリースが決定した。

In the upcoming dating sim Sweet Hamster Life you can play as a reincarnated hamster



Three girls adopt you, showering you with pets, cuddles, and treats pic.twitter.com/Zl5oZcEtsZ - Dexerto (@Dexerto) August 6, 2025

6月「Steam Nextフェス」に参加決定！

【野田軍がハムスターに転生！？ハムコイで大興奮！【野田クリの野望】】

7月の本リリースに向け、6月にSteamストア内で開催される期間限定イベント「Steam Nextフェス」（日本時間6月16日～6月23日開催）への参加が決定。期間中は、本作の一部をいち早く体験できるデモ版の公開が予定されている。詳細な日程や配信内容については、公式X等で順次公開される。

□「ハムコイ-ハムスターに転生した僕と三姉妹の甘々な日々」公式X

製品概要

タイトル：「ハムコイ-ハムスターに転生した僕と三姉妹の甘々な日々」

プラットフォーム：Steam/Epic Games Store/DLsite

対応言語：日本語、英語、中国語（簡体字・繁体字）

ジャンル：実写恋愛シミュレーションゲーム

発売日：7月

価格：未定

プレイ人数：1人

開発：講談社

パブリッシャー：講談社

制作協力：Tales & Co.／Qualia Writers／Production Exabilities

【開発陣について】

写真週刊誌「FRIDAY」と、講談社ゲームラボが異色のタッグ！ 講談社内の新旧部署が壁を乗り越えながら、新たなゲームの形を目指しました。紙の雑誌を飛び出して、美しくセクシーなFRIDAYの世界を、4K美麗映像として楽しめます。

リードライターは「チェインクロニクル」、「陰陽師」などのヒット作を手がけた、下村健。謎解き要素も盛り込まれた、本格的なストーリーをお楽しみください。

【出演者について】

【都丸 紗也華さん】

1996年生まれ、群馬県出身。2024年にデビュー10周年を迎えた、日本のトップグラビアアイドル。ドラマや映画、バラエティでも活躍中。趣味はサウナ。

□都丸 紗也華さん公式X

【高鶴 桃羽さん】

2003年生まれ、北海道出身。2歳からバレエをはじめ、スイスやベルギーなどにも留学。2022年、恋愛リアリティ番組への出演をきっかけに芸能デビュー。アイドルグループ「君と見るそら」のメンバーとしても活躍中。趣味はヴァイオリン。

□高鶴 桃羽さん公式X

【池本 しおりさん】

2002年生まれ、兵庫県出身。女優・タレントの登竜門「制コレ’20」のファイナリスト。アイドルグループ「テラテラ」のメンバーとして活躍中。趣味はサックス。

□池本 しおりさん公式X

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