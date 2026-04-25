床にオヤツを置いて子犬に『よし』と声をかけた飼い主さん。「ちゃんと食べるかな」と見守っていたら…！？その後の思わず感動する展開が話題を呼び、投稿は71万回再生を突破。「なんて可愛いんだ」「尊すぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：オヤツを床に置き、子犬を呼んでみた結果→『ちゃんと食べるかな』と見ていたら…『想定外の光景』】 オヤツを置いて「待て」のトレーニング Tik