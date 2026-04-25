赤沢亮正 経済産業大臣が４月16日に営業運転を始めた柏崎刈羽原発6号機を視察しました。 赤沢大臣は、4月25日午後柏崎刈羽原発6号機の中央制御室などを視察しました。 東京電力にによると、福島第一原発の事故以降、現職の経産大臣が柏崎刈羽原発を視察するのは初めてです。 ■赤沢亮正 経済産業大臣 「6号機の安全対策の状況を視察した、東電の小林会長や小早川社長に対し、引き続き安全最優先で発電所の運営に努め